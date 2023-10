Juan Mata e Trent Alexander-Arnold entrano in F1: tutti i dettagli

Otro Capital ha annunciato un nuovo plan di investitori per 200 milioni di euro in Alpine Racing Ltd (Alpine F1), il team di Formula 1 sostenuto dal Gruppo Renault. Tra i protagonisti anche Trent Alexander-Arnlod e Juan Mata

Redazione ITASportPress

Con un comunicato ufficiale, Otro Capital ha annunciato un nuovo plan di investitori per 200 milioni di euro in Alpine Racing Ltd (Alpine F1), il team di Formula 1 sostenuto dal Gruppo Renault. Annunciato lo scorso 26 giugno, Otro Capital in queste ore ha svelato i nomi, con volti noti del calcio come Juan Mata e Trent Alexander-Arnold tra i protagonisti. Come spiegato dal comunicato, "l’aggiunta di questi atleti internazionali vincitori di campionati e investitori sportivi rafforzerà la partnership strategica di Otro Capital con Alpine F1, combinando competenze premium in diverse aree dell’ecosistema sportivo e portando la portata di Alpine F1 a un mondo di nuovi fan".