Juan Mata nei guai: suo ristorante di cibo spagnolo indebitato nonostante… sia il migliore in città

Juan Mata non se la passa molto bene fuori dal terreno di gioco. Il calciatore del Manchester United avrebbe qualche problema finanziario in merito alla sua attività di ristorazione in città. Il suo ristorante Tapeo & Wine, avviato nel 2016, sarebbe indebitato per circa 1 milione di sterline.

Juan Mata: ristorante indebitato nonostante sia il migliore

Come riporta il Sun, l’attività aperta dal calciatore Red Devils a Manchester è stata riconosciuta la migliore della città in quanto a cibo tipicamente spagnolo. Recensioni importanti su TripAdvisor e l’ottimo passaparola, però, non sembrano essere abbastanza per far sì che l’attività resti florida. Secondo il tabloid inglese, infatti, il ristorante di Juan Mata avrebbe accomulato circa 1 milione di sterline di debito sommando le perdite del 2017 e del 2018. Una situazione davvero paradossale vista la qualità del cibo e i pareri dei clienti. Insomma, forse il calciatore dovrebbe provare ad inventarsi qualcosa per sistemare il bilancio…

