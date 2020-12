Juanfran e le sfide con Neymar: “Ci ho litigato spesso perché il suo stile di gioco provoca chi lo marca…”

Sono state tante le sfide contro Neymar e Juan Francisco Torres, per tutti solo Juanfran, non le ha certo dimenticate. L’ex difensore dell’Atletico Madrid, oggi al San Paolo, ha voluto ricordare alcuni incontri molto ravvicinati con il brasiliano parlando al canale Desimpedidos. Nelle sue parole non sono mancate alcune critiche nei confronti dell’atteggiamento di O’Ney, almeno quello da lui conosciuto.

Juanfran: “Lo stile di gioco di Neymar provocatorio…”

“Penso fosse davvero difficile affrontarlo perché ha uno stile di gioco che provoca chi lo marca”, ha esordito Juanfran. “Tutto resta in campo, ovviamente e con lui non ho alcuni tipo di problema ma ricordo come mi infastidiva spesso con le sue risate provocatorie. In campo è difficile affrontarlo anche per questo suo particolare aspetto. Quando ci sfidavamo lui era in forma eccezionale. Oggi è maturato e non ha più certi comportamenti. Devo dire che ci ho litigato spesso in campo ma gli auguro il meglio. A lui e anche alla Nazionale del Brasile”.

Da Neymar ad un altro asso affrontato spesso in Liga: CR7. “Cristiano Ronaldo? L’ho sofferto molto quando era al Real Madrid. Era davvero complicato marcarlo, aveva un dribbling ubriacante e uno stile di gioco simile a quello di Neymar. Lui provoca chi difende, è una tecnica molto ingegnosa. Anche Ronaldo Il Fenomeno era uno che dava tanti problemi alla difesa. Ho giocato tante partite nella mia carriera ma non ho mai incontrato giocatori così forti”.