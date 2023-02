Borussia Dortmund, stabilito il prezzo per un top player: 150 milioni!

Dal Paris Saint-Germain, al Liverpool, passando dai due club di Manchester per finire al Barcelona e Real Madrid: tutti i principali club europei hanno già espresso più o meno pubblicamente il loro interesse per il gioiellino giallonero. Secondo il portale "Athletic", il Real Madrid, però, potrebbe presto tirarsi fuori dalla corsa al centrocampista. La richiesta di 150 milioni del Dortmund è troppo alta per le casse attuali dei Blancos, ma non solo.

Il centrocampo del club capitolino è troppo ben organizzato e Bellingham sarebbe un innesto sì di qualità, ma molto costoso. I Blancos hanno già diversi centrocampisti di livello mondiale come Kroos, Modric (entrambi in scadenza di contratto), ma anche giovani come Camavinga e Tchouameni. Solo la scorsa estate la dirigenza del Real ha sborsato diversi milioni di euro per prelevare Aurelien Tchouameni dal Monaco. In questo momento Florentino Perez non ritiene infatti necessario investire una cifra così importante in un reparto già ben costruito. Il futuro di Bellingham è quindi ancora tutto da decifrare: chi la spunterà?