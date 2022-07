Julian Alvarez si presenta al City: “Non vedo l’ora di giocare per Guardiola”

Dopo aver salutato il River Plate e salutato la squadra che l’ha reso grande, Julian Alvarez è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in Europa con il Manchester City . L'attaccante argentino è considerato uno dei talenti più interessanti del panorama mondiale. I Citizens se lo erano assicurato nella passata stagione per poi lasciarlo in prestito ai Millonarios. Nella giornata di oggi il classe 2000 ha espresso le sue prime parole da giocatore del City tramite i canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

"Sono incredibilmente felice, mi sento pronto. Mi trovo senza dubbio in una delle squadre più grandi del mondo, basta vedere cos’hanno vinto nell’ultimo decennio per capirlo. Sono fiducioso, lo stile di Guardiola è eccitante, non vedo l’ora di farne parte. Voglio ringraziare il River Plate per tutto ciò che ha fatto per me, sono grato nei confronti di tifosi, staff e giocatori. Ora però sono concentrato al 100% sul City, voglio dare il massimo e aiutare i miei compagni e il Manchester City a vincere".