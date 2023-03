Bayern, anche Lewandowski coinvolto nell’esonero di Nagelsmann

Complicato il rapporto con alcuni giocatori chiave

Redazione ITASportPress

Il Bayern Monaco ha deciso di esonerare ufficialmente il proprio allenatore Julian Nagelsmann. I motivi di questa decisione non sono in realtà sportivi, visto che la squadra bavarese è ai quarti di Champions League, è ancora viva in Coppa di Germania e in Bundesliga è seconda a un solo punto di distacco dal Borussia Dortmund. Sono i dissapori con lo spogliatoio ad aver giocato un ruolo cruciale nell'improvvisa decisione.

Il rapporto tra allenatore e giocatori non è mai stato dei migliori. Di recente, infatti, è venuta alla luce l'esistenza di una 'talpa' nello spogliatoio, dopo che Sport Bild ha pubblicato un reportage sui piani tattici del Bayern. "Sono sconvolto. Ci penso molto perché penso a cosa sta cercando di fare la persona in questione. Cosa si aspetta? Cerco sempre di scoprire qual è il motivo e non riesco a scoprirlo. Posso dormire sonni tranquilli, credo che la talpa non possa dire lo stesso", aveva spiegato in una recente conferenza stampa.

Senza andare oltre, uno dei motivi per cui Robert Lewandowski ha deciso di lasciare il Bayern in estate e dirigersi al Camp Nou è stato il suo rapporto con lo stesso Nagelsmann. L'attaccante polacco ha fatto di tutto per firmare con il Barcellona e iniziare una nuova fase calcistica della sua carriera. Il polacco ha ritenuto che i piani del tecnico tedesco non gli giovassero nel suo stile di gioco, lasciandolo con poco supporto da parte dei compagni di squadra in attacco. Nonostante questo, l'anno scorso è riuscito a segnare ben 50 gol, il numero più alto da quando è un calciatore professionista.

Si apre così una nuova fase per il club della Baviera: sarà Tuchel il prossimo tecnico.