Bayern, esonero Nagelsmann: i sei giocatori che avevano rotto il rapporto

La mancanza di comunicazione di Nagelsmann con lo spogliatoio ha finito per raffreddare il rapporto con alcuni dei giocatori più importanti come Leroy Sané, Sadio Mané, Serge Gnabry e Jamal Musiala. Inoltre, João Cancelo, prelevato in prestito dal Manchester City a gennaio, non ha avuto il ruolo che gli era stato promesso, facendo aumentare ulteriormente l'insoddisfazione.