Julio Baptista: “Xabi Alonso perfetto per il Real. Bellingham predestinato”

“Bellingham si sta rivelando il giocatore più decisivo nel nuovo Real Madrid, grazie anche al sistema di gioco di Ancelotti che lo valorizza. Paragoni con me? Siamo un po’ diversi, Bellingham è più creativo, io ero più aggressivo nell'attaccare gli spazi. Il calcio di oggi è molto stressante a livello mediatico: se uno fa bene lo lodiamo, se sbaglia tre partite lo buttiamo giù. In questo momento Bellingham sta facendo benissimo, ma deve essere preparato ad affrontare momenti in cui le cose non andranno così. Comunque mi sembra un ragazzo con la testa sul collo, che sa già gestire la pressione e il successo. Chi mi ricorda? Per alcuni aspetti Zidane, anche se non ha la sua classe. In altri Lampard. Penso che il suo ruolo ideale sia quello del trequartista, con libertà di movimento e di avvicinarsi alla porta”.