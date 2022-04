Junior Benitez vuole essere un rettile: l’ex Boca si opera per avere lingua biforcuta

Una particolare operazione per il giocatore

Passato anche in Europa per breve periodo vestendo le maglie di Benfica e Sporting Braga, il giocatore sta facendo parlare di sé in queste ore per una trasformazione che per tanti è davvero spaventosa. Il ragazzo ha deciso di operarsi alla lingua per averla biforcuta come i rettili. E' stato lo stesso calciatore a mostrare le immagini del cambiamento sul suo profilo Instagram.