Juve, senti Rakitic: “Mi piacerebbe giocare con Ronaldo”

Ivan Rakitic è oggetto del desiderio di molti club europei. Tra questi anche di Inter e Juventus. Le due società hanno già sondato il terreno per il centrocampista croato e non è escluso che in estate non ci possa essere uno altro tentativo.

RONALDO – Nel frattempo è lo stesso Rakitic a lanciare messaggi eloquenti soprattutto ai bianconeri. Durante un’intervista rilasciata ad AS il croato ha parlato così di Cristiano Ronaldo: “Ovviamente mi piacerebbe giocare con lui. E’ uno dei migliori della storia. Mi sono divertito ad affrontarlo. A mio parere è uno dei migliori di sempre”.

Parole che sicuramente possono avere una valenza significativa nel caso in cui il croato fosse messo davanti ad una scelta.