Juventus, senti Douglas Costa: “Tornare a Torino? Amo quel club”

"Nessun giocatore al mondo può rifiutare la Juventus" - spiega Douglas Costa . "E' il club del mio cuore, che amo e di certo non negherei mai una chiamata da parte loro. Ciò che desidero di più adesso è essere lì a lottare per tornare ai giorni di gloria, perché so che insieme ai nostri fan sarebbe possibile farlo! Ed è ai massimi livelli che la Juventus deve essere sempre". Poi, prosegue ancora l'ex calciatore dei bianconeri (in Italia dal 2017 al 2021): "Tifo Juve e nessun giocatore potrà mai dirle di no. Ripeto, nessun giocatore al mondo può rifiutare una loro offerta. La Juve è una delle squadre più grandi al mondo e quando ti fanno squillare il telefono, non puoi pensarci più di tanto. Devi accettare il più velocemente possibile! Indossare quei colori significa lasciare il sangue ad ogni allenamento e ad ogni partita. Perché la Juventus è una famiglia, una squadra di guerrieri, una squadra nata per essere campione sempre ogni anno" - ha concluso l'ex calciatore della Juventus.