Kagawa vota Rooney: “Perfetto per diventare tecnico del Manchester United”

Chi meglio di un ex calciatore Red Devils può prendere il controllo del Manchester United in futuro? Sembra essere questo il pensiero di Shinji Kagawa, storico ex del club, che parlando al Mirror, come riporta il Daily Express, pare “eleggere” Wayne Rooney come futuro manager della società ora condotta da Ole Gunnar Solskjaer.

Kagawa: “Rooney ha le doti fondamentali per guidare lo United”

“È difficile fare pronostici sul futuro. Perché nel massimo campionato inglese, il più importante del mondo, l’allenatore viene mandato via se non ottiene risultati”, ha spiegato Kagawa parlando del ruolo di mister da poco intrapreso da Rooney. “Dal canto mio, spero che Rooney possa avere successo e alla fine possa diventare l’allenatore al Manchester United”.

E il perché è presto detto: “Ha le tre doti che servono per farlo: ha sicuramente la personalità, l’esperienza e i record per diventare allenatore del Manchester United. Adesso è l’allenatore del Derby, ma sono sicuro che presto crescerà e avrà presto successo come allenatore in una squadra di Premier League”.