Kakà non ha dubbi: “Se Neymar conquista la Champions League col Psg vince anche il Pallone d’Oro…”

Nel 2007 ha vinto il Pallone d’Oro, e adesso aspetta l’erede. Ricardo Kakà, ultimo brasiliano ad aver vinto l’ambito trofeo individuale, non ha dubbi ed elegge chi potrebbe essere il suo successore.

Parlando ad AFP, come riporta Mundo Deportivo, l’ex calciatore anche del Milan ha eletto Neymar, asso del Paris Saint-Germain.

TITOLI DI SQUADRA – Kakà è convinto che Neymar sarà il prossimo brasiliano a vincere il Pallone d’Oro, ma per farlo servirà conquistare trofei collettivi come… la Champions League: “Se credo che Neymar possa succedermi nel 2020? Sì, per me sì. È uno dei migliori giocatori al mondo, non c’è dubbio. Ciò di cui hai bisogno in questo momento è raggiungere titoli collettivi in ​​questa stagione ed essere uno dei protagonisti di questi risultati”, ha detto il brasiliano. “Se vince la Champions League in questa stagione probabilmente vince anche il Pallone d’oro”.

FUTURO – A livello personale, poi, Kakà ha detto: “Mi preparo per essere un direttore sportivo o un manager. Questo è quello che immagino per il mio futuro. Ma non oggi, perché ho ancora molte cose da imparare in diversi campi. In futuro vedrò le opportunità che mi verranno presentate. Leonardo? Parlo molto con lui e mi dà buoni consigli”.