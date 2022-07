Kalvin Phillips approda al City: “Non vedo l’ora di essere allenato da Guardiola”

Kalvin Phillips ha decisamente svoltato la sua carriera in questi ultimi: dalla Championship col Leeds , alla finale di Euro 2020 con l' Inghilterra , sino all'approdo al Manchester City . Il centrocampista ha vissuto un percorso in crescendo che ha culminato ora con l'arrivo nei Citizens guidati da Pep Guardiola . Dopo una vita passata al Leeds United, Phillips ha deciso di intraprendere una nuova avventura in uno dei top club mondiali. Proprio nella giornata di oggi, il giocatore ha espresso le sue prime emozioni ai canali ufficiali del Manchester City. Queste le sue parole:

"Sono assolutamente felice di essere entrato a far parte del Manchester City. Poter giocare sotto Pep e imparare da lui e dal suo staff tecnico, oltre a far parte di una squadra così fantastica è una prospettiva di cui sono incredibilmente entusiasta. Il City è un Club di prim’ordine con personale e strutture di grandissima qualità ed è un sogno diventato realtà entrare a far parte del Club. Ora non vedo l’ora di iniziare e di cercare di aiutare la squadra ad andare avanti e ottenere più successo".