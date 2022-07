Kalvin Phillips sfortunato: salta la sua presentazione al City perché influenzato

Nella giornata di domenica, il Manchester City ha presentato il suoi nuovi acquisti. Non tutti almeno, dato che Kalvin Phillips non si è potuto aggregare ai vari Julian Alvarez, Haaland e Ortega. Il motivo? Un'influenza che pare averlo debilitato a tal punto da non poter presenziare. La conferma è arrivata ovviamente nel corso dell'evento quando, l'ex Leeds non si è visto. Nelle fasi precedenti alla presentazione, invece, era arrivato anche un messaggio che faceva intendere come il centrocampista avrebbe dato forfait.