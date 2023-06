Kane, alta tensione col Tottenham: Levy vuole cederlo ad una condizione

Nervi tesi in casa Tottenham per "colpa" del mercato. Il proprietario Daniel Levy e il centravanti e capitano Harry Kane sembrano non vivere un momento idilliaco causa rumors che vorrebbero l'inglese lontano dal club Spurs.

Secondo i principali media inglesi, Kane vuole lasciare il club londinese questa estate per approdare al Manchester United, anche se sulle sue tracce ci sono anche Bayern Monaco e Real Madrid, e sta cercando di forzare la mano al patron per essere ceduto. Dal canto suo Levy non ha intenzione di cedere la stella della squadra, specie ad un club rivale e questo potrebbe rivelarsi un ostacolo per il futuro dell'attaccante vista anche l'alta valutazione pari a 100 milioni per il suo cartellino.