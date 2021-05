Kane, CT Southgate conferma: “In uscita dal Tottenham ma concentrato per vincere Euro 2020”

Il ct della Nazionale inglese sul futuro del bomber Spurs

Il futuro di Harry Kane sarà, con ogni probabilità, lontano dal Tottenham. Lo aveva apertamente dichiarato il diretto interessato, manifestando il desiderio di vincere un trofeo importante e di giocare la Champions League da protagonista. E a confermare queste sue parole è stato anche il CT dell'Inghilterra Gareth Southgate che, nel corso della conferenza stampa in cui ha diramato i pre-convocati per l'Europeo, ha parlato proprio della situazione del suo centravanti: "Non devo fare nessun discorso sulla professionalità a Harry Kane. Il suo obiettivo è vincere l'Europeo e so quanto sia importante per lui. Quello che succede con il suo club è un problema tra lui e il Tottenham".