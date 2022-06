Kane non dimentica le sue origini: si conferma sponsor del Leyton Orient

Harry Kane bomber del Tottenham ma anche sponsor del "piccolo" Leyton Orient , squadra di League Two. Nelle scorse ore, la società inglese ha confermato che per il terzo anno consecutivo, il capitano dell' Inghilterra e centravanti Spurs sarà volto del club con il quale ha giocato la sua prima partita da professionista nel 2011.

Ma la novità di quest'anno è anche un'altra. Kane ha deciso di lasciare lo spazio anteriore della maglia da gara a Shout, una linea di supporto mentale nata durante i mesi della pandemia. "Sono lieto di dare il benvenuto a Shout in questa partnership. Il Covid ha presentato molte sfide e queste hanno influito sulla salute mentale e sul benessere di molte persone. Shout fornisce una linea di assistenza vitale e molte risorse al pubblico, contribuendo a migliorare positivamente la salute mentale e il benessere della gente. Gli speciali enti di beneficenza che ho scelto per la parte frontale delle magliette significano molto per me e spero che questa piattaforma possa aiuterli a ricevere l'esposizione mediatica e il supporto di cui hanno bisogno".