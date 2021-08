Kane non si presenta in ritiro, il Tottenham non fa sconti: in arrivo una multa

Il centravanti vuole essere ceduto

Il Tottenham ha intenzione di dare il via ad un duro braccio di ferro con la sua stella, nonché capitano, Harry Kane. Il centravanti inglese, da tempo al centro di diversi rumors di mercato dopo aver espresso la sua volontà di lasciare il club di Londra, non si è presentato in ritiro nel giorno stabilito dopo aver concluso le vacanze. Un gesto che ha confermato la voglia di una nuova avventura, probabilmente in maglia Manchester City. Un comportamento provocatorio che la società Spurs ha deciso di non ignorare.