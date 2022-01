Kane pazzo di Conte: “Un top allenatore, dobbiamo approfittarne per vincere”

Il centravanti e capitano Spurs esalta il mister italiano

MOMENTO - Sulla squadra, le ambizioni in Premier League e in FA Cup: "I giocatori vanno e vengono e a volte questo turba un po' la squadra. Anche gli allenatori vanno e vengono e ci vuole tempo per adattarsi. Il fatto è che, soprattutto in Premier League, ci sono tante squadre forti e tutti lottano per entrare nelle prime sei", le parole del capitano inglese. "Ad oggi ci sono ben 8-9 squadre in lotta per le prime posizioni. Quindi, se non fai le cose per bene, è facile restare indietro ed è quello che ci è successo in passato. Siamo fiduciosi di potercela fare, soprattutto da quando è arrivato il nuovo allenatore ma allo stesso tempo bisogna essere onesti: abbiamo fatto un bel tuffo all'indietro rispetto a dove eravamo tre o quattro anni fa e per questa ragione dobbiamo dare il massimo".