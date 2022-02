Kane: “Studio ‘alla Tom Brady’ per migliorare. Messi e Cristiano Ronaldo…”

Il centravanti inglese si racconta a 360°

MATURITA ' - "Si pensa che il meglio si dia a metà dei propri ‘venti’, tra i 25 e i 28-29, ma credo che il meglio ora sia poco sopra i 30 anni", ha spiegato Kane . "Se guardiamo a Ronaldo, Lewandowski, Messi o Ibrahimovic, tutti questi giocatori hanno superato i 30 e alzato ulteriormente il loro livello di gioco. È qualcosa a cui guardo e che mi esalta, perché so che anche io ho grande margine di miglioramento a quell’età". Ancora su Messi e Cristiano Ronaldo: "Loro settano lo standard, non solo in campo ma anche fuori. Sono molto professionali. Si riconduce tutto a come ci si tiene in forma: ogni settimana possono avere delle performance di alto livello. Questo è l’obiettivo: voglio giocare il più possibile, è il mio sport e amo praticarlo ogni giorno. Quindi più gioco, meglio sto".

ESEMPIO - Tornando a parlare di sé, Kane ha aggiunto: "Sono un super fan della NFL e di Tom Brady. Vedere la sua storia, di come tutti dubitassero di lui all’inizio e di come nessuno si aspettasse qualcosa dalla sua carriera, mi fa pensare a me stesso. Ha tenuto la testa bassa, ha lavorato più di tutti, ci ha creduto più di tutti. È il più grande giocatore di football di sempre. Migliorava anno dopo anno". E infine: "Io a 28 anni mi sento ancora molto bene. Guardo agli sport americani per capire come usino le statistiche per migliorare. Questo mi interessa molto. Voglio capire come posso migliorare anche io".