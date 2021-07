Kane vuole addio al Tottenham: potrebbe non presentarsi agli allenamenti

Il centravanti vorrebbe partire ma il club non la pensa allo stesso modo

Harry Kane non ha alcuna intenzione di soffrire ancora e soprattutto di non vincere alcun trofeo di squadra importante. Ecco perché, dopo la delusione all'Europeo con la sconfitta in finale della sua Inghilterra contro l'Italia, il bomber del Tottenham avrebbe deciso di passare alle vie drastiche con l'intento di imporre agli Spurs la sua cessione.

Lo aveva detto in passato, il suo desiderio è di andare altrove per vincere. E il numero 9 sembra essere disposto a tutto, tanto che secondo il Telegraph, i suoi compagni sono convinti che potrebbe anche non presentarsi agli allenamenti del club di Londra dal ritorno dalle vacanze. Kane ha offerte importanti in Premier League, soprattutto dal Manchester City e vorrebbe cambiare aria per vincere un trofeo. Il Tottenham, dal canto suo, non vorrebbe cedere il suo uomo di punta e sta facendo muro. Una situazione che potrebbe precipitare se le indiscrezioni sulle intenzioni del centravanti fossero confermate. Le prossime giornate saranno decisive...