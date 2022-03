Kanté ammette: “Non eravamo pronti all’addio di Abramovich dal Chelsea. Ora…”

Parla il centrocampista francese dei Blues

Roman Abramovich ha deciso di separarsi dal suo gioiellino Chelsea a causa del conflitto tra Russia e Ucraina. Una scelta, quella del patron, che ha lasciato senza parole l'ambiente Blues ed in modo particolare i calciatori. A parlare di questa svolta in società è stato N'Golo Kanté che ai microfoni di Sky Sports Uk ha dichiarato di non aspettarsi questa evoluzione.

INATTESO - "L'unica cosa che possiamo fare, visto che non controlliamo queste cose, è giocare al massimo, come abbiamo sempre fatto", ha dichiarato Kanté. "Non eravamo preparati, è arrivato in fretta. Pensiamo al campo- Siamo in una buona posizione in classifca e siamo completamente concentrati per raggiungere i nostri obiettivi. Vogliamo arrivare tra le prime quattro".