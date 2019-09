Kanté, che bel gesto: conosce un tifoso al ristorante, partecipa al matrimonio della figlia

In Inghilterra è divenuto virale un episodio accaduto nel weekend con protagonista la star del Chelsea N’Golo Kanté. Il centrocampista, approfittando dell’infortunio che non gli ha consentito di partecipare agli imminenti impegni della Nazionale francese, ha scelto di partecipare al matrimonio della figlia di un comune tifoso del Chelsea, Frank Khalid, che ha rivelato al Sun di averlo conosciuto per caso in un ristorante di Londra qualche tempo fa. Lo scorso anno, inoltre, Kanté è stato in visita a Frank Khalid in un ospedale in seguito ad una operazione al cuore.

“È rimasto con tutti fino a tarda sera, dimostrandosi estremamente disponibile per autografi e fotografie – a commentato il padre della sposa, rimasto stupefatto dal comportamento del francese -. È una persona incredibile, ha il cuore d’oro. Era felice di essere lì, nonostante avrà scattato un milione di selfie. Ha reso il matrimonio di mia figlia ancora più speciale. È un grande giocatore, ma anche una splendida persona, premurosa e altruista. Merita tutto il successo che sta ottenendo”.