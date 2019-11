Kanté spiega: “Al Chelsea come a casa. Ecco perché ho rifiutato il Psg…”

Non solo Eden Hazard. A dire ‘no’ al Paris Saint-Germain è stato anche il centrocampista N’Golo Kanté. Il francese del Chelsea ha confessato a Canal Plus di aver ricevuto delle offerte concrete dai campioni di Francia, in modo particolare nell’estate 2018, ma di aver deciso di rimanere a Londra dove è felice e si trova molto bene.

RIFIUTO – “Ci sono dei momenti in cui non sappiamo bene dove vogliamo andare o cosa dobbiamo fare. Sappiamo solamente dove siamo già e come stiamo”, ha detto Kanté. “Essere al Chelsea, per me, significa essere al mio posto. Nel posto giusto. Ho scelto di non andare al Paris Saint-Germain non solo per motivi sportivi. Se non sono andato a Parigi è perché qui a Londra sto bene. Mi sento come a casa e poi amo il progetto del Chelsea”.