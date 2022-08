Karagumruk, Pirlo dopo ko si sfoga: “Non possiamo subire quattro gol a partita”

Ancora una sconfitta pesante del Karagumruk di Andrea Pirlo ultimo in classifica dopo due giornate nel massimo campionato turco. Il Beşiktaş ha vinto nettamente con il punteggio di 4-1 e per l'undici del tecnico italiano è la seconda sconfitta consecutiva che arriva sempre con quattro gol incassati. Era successo al debutto contro l'Alanyaspor in casa per 4-2 e adesso il poker del Besiktas. A fine gara lo sfogo dell'ex allenatore della Juventus in conferenza stampa: "Facciamo sempre gli stessi errori. Partiamo male e la partita si mette in salita per noi. Stiamo lavorando su questi temi ma non vedo novità positive purtroppo. Non possiamo subire 4 gol in ogni partita e non possiamo continuare a perdere. Il tempo stringe. Dobbiamo continuare a lavorare ma in modi diversi. Non voglio criticare individualmente i calciatori visto che abbiamo commesso degli errori come squadra. Si è perso in undici e tutta la squadra ha giocato male. Sia in difesa che in attacco fatto poco e male". Sul torneo turco Pirlo ha detto: "Ogni squadra può vincere contro qualsiasi avversario qui e io sono soddisfatto della qualità del campionato e della lotta in corso, meglio dobbiamo impegnarci per essere anche noi protagonisti" ha concluso Pirlo molto amareggiato per una partenza complicatissima nel campionato turco.