Karius e la finale Real Madrid-Liverpool: “Estenuante parlarne ancora…”

"Il mio tempo al Liverpool era finito e stavo cercando di andare avanti (nel 2021), ma poi ci sono state difficoltà nella ricerca di una squadra", ha racconato Karius a ESPN come riportato da AS. " Mi sono trovato in una situazione in cui dovevo restare a Liverpool, sapendo che non avrei avuto la mia possibilità. C'è stata una discussione sull'argomento con Klopp. Non nascondo che per me è stato difficile. La finale del 2018? Ho già detto quello che avevo da dire su quel match, per me è estenuante continuare a parlarne. Nel calcio queste cose succedono, sono successe tante cose brutte ma non ci penso più. Nel calcio quattro anni equivalgono a otto o dodici anni di una vita normale".