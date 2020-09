Karius, il Liverpool lo scarica (ancora): vicino il prestito all’Union Berlino

Dalla finale di Champions League ad una serie di trasferimenti decisamente poco fortunati. La parabola di Loris Karius, portiere di proprietà del Liverpool, pare essere destinata a proseguire e proabilmente sempre in discesa. Tornato in maglia Reds dopo il prestito al Besiktas, il tedesco sarebbe vicino all’avventura in Germania con l’Union Berlino.

Karius ancora scaricato dal Liverpool

Secondo quanto riportano diversi media, tra cui anche il The Athletic, Karius potrebbe lasciare Liverpool già all’inizio della prossima settimana. Dopo l’esperienza in Turchia e l’addio a causa del mancato pagamento degli stipendi, il portiere vorrebbe provare a rilanciarsi in Germania con la maglia dell’Union Berlino. Per l’estremo difensore sarebbe l’ennesimo “saluto” al Liverpool col quale detiene un contratto fino al 2022.

La squadra di Klopp non ha alcuna intenzione di puntare su di lui e lo ha più volte dimostrato. Il classe 1993 lascerà ancora l’Inghilterra per trovare più fortuna in Bundesliga. Che sia la volta buona? Staremo a vedere…

