Karius, portiere dimenticato: anche l’Hertha Berlino non lo vuole

Quale sarà il futuro di Loris Karius? Davvero difficile, se non impossibile pronosticarlo. Il portiere è tornato al Liverpool dopo la burrascorsa chiusura anticipata del suo rapporto col Besiktas a causa dei mancati pagamenti da parte del club al giocatore. Adesso, il portiere tedesco, si trova nella difficile posizione di… non avere pretendenti.

Karius non rientra in alcun modo nei piani del Liverpool di Jurgen Klopp e di recente pareva che potesse finire in Germania, dove, in Bundesliga, l’Hertha Berlino aveva mostrato inizialmente il proprio interesse. Per la verità, come riporta Kicker, anche l’unico club che sembrava poter dare un’altra occasione a Karius, adesso, si è tirato indietro rispondendo con un secco “no grazie” alla proposta del Liverpool che aveva tentato di piazzare il portiere.

Karius, carriera rovinata

Solamente pochi mesi fa, lo stesso Karius aveva lamentato una situazione davvero insostenibile. La sua carriera sarebbe stata rovinata da quella famigerata finale di Champions League disputata con il Liverpool contro il Real Madrid: “Ho subito persino una commozione cerebrale dopo lo scontro con Sergio Ramos e questo è stato accertato dai migliori specialisti del mondo. Non volevo renderlo pubblico e mi sono preso pure gli insulti. Non ho mai cercato scuse, non capisco chi prende in giro qualcuno che ha avuto problemi di questo tipo”, aveva detto il portiere alla Bild. Insomma, siamo sicuri che sul suo futuro ci saranno ulteriori novità e colpi di scena…