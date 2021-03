Kean, il Psg sempre più convinto: Leonardo ha un piano per trattenerlo a Parigi

Nonostante la positività al Covid delle scorse ore, Moise Kean è fin qui stata una piacevole conferma in casa Paris Saint-Germain. Gol pesanti, assist e vittorie che hanno convinto la dirigenza a voler puntare forte su di lui. In prestito dall’Everton, il club di Ligue 1 vuole fare di tutto per trattenere l’italiano con sé. Secondo ESPN, Leonardo ha già in mente un piano per farlo.

Kean a Parigi: il piano di Leonardo

Da quanto si apprende, il Psg è assolutamente convinto di Kean tanto che Leonardo avrebbe già in mente un piano alternativo per evitare che il calciatore torni all’Everton dal prestito. Nelle intenzioni del dirigente dei francesi c’è quella di prolungare il prestito di un’altra stagione ed inserire l’obbligo di riscatto al termine dell’annata 2021/2022. Una proposta che potrebbe riscontrare il gradimento dei Toffees che in questo modo si assicurerebbero un introito importante.