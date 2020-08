Kean, niente ritorno alla Juventus: per l’Everton è incedibile e resta al 100%

Potrebbe essere stato solo un fuoco di paglia il vociferare sul possibile ritorno di Moise Kean alla Juventus dopo una sola stagione all’Everton. Nelle scorse ore erano state insistenti le voci che volevano l’attaccante di nuovo nella Torino bianconera, magari in prestito o inserito in un potenziale scambio con Ramsey. In Inghilterra, invece, sono di parere opposto con alcune voci provenienti dall’ambiente Toffees che danno il giovane bomber incedibile.

Kean resta all’Everton: fa parte del progetto al 100%

Secondo quanto si apprende da Liverpool Echo, il futuro del classe 2000 sarebbe ancora all’Everton. Infatti, interrogati dal giornale inglese, alcune fonti societarie avrebbero chiuso in maniera netta ogni possibilità di addio di Kean. “Resta al 100% e fa parte del progetto di Carlo Ancelotti”. Sarebbero queste le risposte arrivate da persone interne al club. Insomma, niente ritorno alla Juventus. Anche se i rumors continueranno ad esserci…

