Kean, replica dura al padre: “Non parlate della mia vita se la vostra non è da esempio…”

Non è stato per nulla semplice l’avvio di stagione all’Everton per Moise Kean, attaccante arrivato in Inghilterra dalla Juventus. Per gennaio si parla già di un suo ritorno in Italia, e anche il padre, Jean, ha detto: “È stato un errore trasferirsi in Premier, è ancora molto giovane e all’Everton non si trova bene: spero possa tornare in Italia il prima possibile, ad esempio alla Roma”. La replica del figlio non è tardata ad arrivare, attraverso le proprie stories di Instagram: “Non parlate della mia vita quando la vostra non è da esempio. Io non temo i momenti difficili, il meglio viene da lì. Grazie”. Si sa che fra i due non scorre buon sangue: non è reso noto esplicitamente il destinatario di quel messaggio, ma è presto intuibile, essendo spesso andati in contrasto negli ultimi tempi.