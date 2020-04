Kean viola la quarantena, in arrivo una maxi multa dall’Everton

In queste ore ha fatto molto discutere la notizia riguardante Moise Kean. L’attaccante dell’Everton infatti ha violato la quarantena organizzando una festa proprio nel pieno dell’emergenza Coronavirus. L’ex Juventus si è filmato durante alcuni momenti della festa facendo indignare club e tifosi.

MAXI MULTA – Per Kean però non è finita qui. Il club, dopo aver commentato in maniera molto dura l’accaduto, è pronto a sanzionarlo con una multa salatissima. Secondo quanto riportato dal DailyMail il club infliggerà al suo attaccante una sanzione di 100.ooo sterline, ovvero lo stipendio di due settimane. Sempre secondo il quotidiano inglese, Carlo Ancelotti sarebbe il più arrabbiato e deluso per questa vicenda. Da Mino Raiola intanto non è ancora arrivato nessun commento rispetto a quanto accaduto.