Kempes consiglia Messi: “Vada al Bayern Monaco o al Psg”

L'ex storico calciatore sul futuro del 10 blaugrana

Una Liga ormai andata, una sola Copa del Rey in bacheca in questa stagione. Il futuro di Lionel Messi al Barcellona è davvero in bilico. Per cercare di decifrare quale potrebbe essere il prossimo step de La Pulce, Sport Bild ha intervistato la leggenda del calcio argentino Mario Kempes. Come riporta anche Marca, l'ex storico calciatore ha provato a dare un consiglio al 10 blaugrana: "Messi è combattuto. Si trova molto a suo agio a Barcellona ma si rende conto che le possibilità di vincere di nuovo la Champions League con il Barça sono davvero poche".