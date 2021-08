Kempes sicuro: “La Liga è finita. Nessuno prenderà posto di Ronaldo e Messi”

Le dure parole dell'ex calciatore argentino sull'addio di Messi e l'impatto nel calcio spagnolo

FINITO - Come riporta Mundo Deportivo, Kempes non ha fatto giri di parole spiegando quale sarà l'impatto della partenza di Messi dalla Liga: "Non so come siano andate le cose, ma sicuramente se vuoi una squadra per combattere per vincere devi avere Messi. Allo stesso tempo devi fare i conti con una situazione finanziaria difficile. Quindi o fai partire tanti giocatori per tenere Messi oppure... La situazione era difficile ma credo che Laporta, se non vuole mettersi contro i tifosi debba dare motivazioni chiare a proposito". E ancora: "La Liga non avrà più un Cristiano Ronaldo e non avrà un altro Messi. Mbappé può arrivare o anche chiunque altro. Ma non sarà mai lo stesso rispetto a quei due mostri che hanno vissuto nella Liga 10-12 anni. Per quanto Mbappé possa portare qualcosa, non avrà mai l'attrazione che avevano loro due. Il calcio spagnolo oggi è Messi ed è finito...”.