Kepa: “Abramovich ha portato Chelsea al top. Voglio giocare di più e con Tuchel…”

Il portiere lotterà per un posto la prossima stagione

Redazione ITASportPress

Ha voglia di dimostrare il suo valore e di prendersi lo spazio che merita. Kepa, portiere del Chelsea, intervistato da Marca, ha fatto il punto sul momento dei Blues con il cambio di proprietà e l'addio di Roman Abramovich dalla presidenza e ha ovviamente parlato anche della sua carriera e del desiderio di avere più minuti giocati.

L'estremo difensore ha ringraziato il magnate russo per tutto quello che ha fatto nel club e ha avuto parole davvero importanti per lui e per quello che ha fatto nella società londinese. In tutto questo, ovviamente, non ha potuto dimenticare la parte sportiva e giocata con la concorrenza altissima con Mendy per il ruolo di numero uno.

ABRAMOVICH - "Non sappiamo cosa cambierà con la nuova proprietà, siamo in attesa di vedere come vanno le cose. Certo è che Abramovich ha portato il Chelsea in alto e l'ha lasciata al top in Europa. Lui con noi, la squadra, è sempre stato molto gentile e a modo. Mai eccessivo ma presente e calmo. L'ultima volta che l'abbiamo visto è stata al Mondiale per Club. Ripeto è stato eccezionale con tutti noi", ha detto Kepa.

CALCIO GIOCATO - "Ho migliorato i miei numeri in termini di parate e porta inviolata nel 2021-22, ma questo ancora non è bastato per avere più minuti. Il gioco del Chelsea era diverso con Lampard rispetto a quello che abbiamo con Tuchel. Ma io lavoro duramente e cerco di prendermi il mio spazio. So che devo lottare con Mendy e so anche di essere in un top club quindi nessun panico, continuo a lavoare e fare il massimo. Con Tuchel ho un buon rapporto e lui è sempre molto diretto con me, lo apprezzo. Ovviamente vorrei giocare di più e farò di tutto per riuscirci".