Kessie, il Barcellona è già entusiasta anche del suo “tocco di palla”

Franck Kessie ha colpito tutti nell'ambiente Barcellona . Da quanto si apprenda dalla Spagna, il centrocampista ex Milan ha sorpreso tutti alle prime sessioni di allenamento con il club. La squadra catalana è al lavoro da una settimana per preparare la nuova stagione e, secondo Sport , gli occhi di staff e mister sembrano essere puntati sull'ivoriano.

Il calciatore, arrivato in terra spagnola per la sua forza fisica e l'impatto che può dare in mezzo al campo a suon di "muscoli", avrebbe convinto anche per altre qualità. Il media iberico, infatti, sottolinea come a Barcellona, gli addetti ai lavori siano entusiasti di aver scoperto oltre alle doti fisiche, anche quelle tecniche di Kessie. L'ex Milan ha dimostrato di destreggiarsi bene con il pallone tra i piedi e di avere un "buon tocco" di palla. "Non è fuoriluogo durante il torello, anzi", si legge sulla versione online di Sport.