Kessie, il retroscena: ecco come Xavi l’ha convinto ad andare al Barcellona

Il tecnico decisivo per il "sì" dell'ivoriano.

Redazione ITASportPress

Frank Kessiè è da qualche giorno un nuovo giocatore del Barcellona e dietro alla sua firma con la società blaugrana ci sarebbe il forte merito del tecnico Xavi. Dopo cinque anni al Milan, il centrocampista ivoriano non ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri, trasferendosi come parametro zero in Catalogna.

Dalla Spagna, precisamente Mundo Deportivo, spiega come l'affare sia diventato possibile. Nel dettaglio, il media iberico racconta un retroscena della trattativa tra il giocatore e il club spiegando come il ruolo del tecnico del Barcellona Xavi sia stato molto importante per l'acquisto dell'ivoriano.

Sarebbe stato proprio l'allenatore ed ex leggenda del club e della Nazionale spagnola a convincere Kessie a firmare. Tra i due ci sarebbe stata una telefonata nella quale il mister avrebbe fatto capire al giocatore la sua importanza per la squadra. "Ho bisogno di te". Sarebbero queste le parole di Xavi che ha spiegato il progetto del Barcellona e anche il ruolo che avrebbe avuto il diretto interessato. Al tecnico servive un giocatore fisico per aiutare i compagni. A quel punto, l'ex anche dell'Atalanta ha dato il suo ok all'agente per trattare con i blaugrana.