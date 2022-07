Kessie, l’incontro con Xavi al Barcellona: problemi con le lingue e si parla… italiano

Primo incontro tra centrocampista e mister e per parlare si usa anche l'italiano

Redazione ITASportPress

Nelle scorse ore è andata in scena la giornata di presentazione in casa Barcellona di Franck Kessie. Il centrocampista ex Milan è diventato a tutti gli effetti un nuovo calciatore blaugrana. Prima le foto di rito, la firma pubblica sul contratto e qualche momento dedicato alla stampa tra sorrisi, filmati e palleggi col pallone.

Poi è stato il momento di conoscere il suo nuovo allenatore e il primo incontro con Xavi sembra essere andato molto bene nonostante qualche piccola difficoltà sulla lingua.

Infatti, da un post pubblicato su Twitter proprio dal Barcellona, si vede come Kessie abbia incontrato Xavi nel quartier generale blaugrana e come per parlarsi, i due abbiano dovuto cambiare più volte lingua.

Kessie, infatti, appena arrivato ha visto il tecnico accoglierlo in inglese. Poi, lo stesso ex centrocampista spagnolo ha provato a parlare in spagnolo chiedendogli come se la cavasse. Una volta comprese le difficoltà, il mister ha detto: "E con l'italiano? Parliamo italiano".

Grande disponibilità quindi da parte dell'allenatore dei catalani con Kessie che, ora però, dovrà imparare in fretta lo spagnolo.