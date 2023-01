Keylor Navas all’Al-Nassr: ne avebbe parlato con Cristiano Ronaldo

Il portiere attualmente al Psg , infatti, è chiuso dal Gianluigi Donnarumma ed è relegato al ruolo di secondo. La squadra saudita, che è alla ricerca di un estremo difensore dopo l'infortunio di David Ospina, ha fatto diversi nomi tra cui quello del portiere del club francese. I due club ne avrebbereo anche già discusso e lo faranno in modo ancora più dettagliato il 19 gennaio, in occasione dell'amichevole tanto attesa tra parigini e una selezione di stelle proprio dell'Al-Nassr e dell'Al-Hilal.

Keylor Navas avrebbe anche già chiesto informazioni a CR7 per capire come sia l'ambiente e quale sia il progetto della società. Da comprendere se ci siano margini di manovra per il trasferimento del giocatore per il quale il Psg chiede un indennizzo vista la scadenza del contratto nel 2024.