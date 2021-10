Keylor Navas infastidito per domande su rivalità con Donnarumma: l’episodio in aeroporto

Il portiere si gioca il posto al Psg con l'italiano

Clima non troppo sereno in quel di Parigi dove al Paris Saint-Germain oltre al futuro di Kylian Mbappé, tiene banco il dualismo tra i portieri: Keylor Navas e Gianluigi Donnarumma . Entrambi gli estremi difensori sono concentrati sui rispettivi impegni con le nazionali. Il numero uno della Costa Rica in questi giorni affronterà Honduras, El Salvador e Stati Uniti e al momento della sua partenza dall'aeroporto della capitale francese è stato protagonista di alcune dichiarazioni con i media presenti prima del volo.

Keylor Navas, come riportato da Mundo Deportivo, non ha avuto problemi a fare due "chiacchiere" con la stampa soprattutto quando si è parlato di Nazionale. Ma al momento di una domanda sul Psg e sulla rivalità per la porta con Donnarumma, ecco la reazione. Il portoere della Costa Rica, quando gli è stato chiesto della strana situazione che sta vivendo nel suo club, ha risposto piuttosto seccato: "Ti piacciono le polemiche eh". Dopo quella domanda è andato via in modo piuttosto infastidito.