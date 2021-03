Keylor Navas: “Mai pensato di far perdere il Costa Rica”. E denuncia l’ex presidente federale

Si infiamma il dibattito attorno alla Nazionale del Costa Rica. La formazione americana è stata la grande rivelazione nel Mondiale 2014, terminato ai quarti di finale. In quell’edizione emerse notevolmente il talento di Keylor Navas, poi scelto dal Real Madrid nella stagione seguente. Il portiere è stato recentemente accusato dall’ex presidente della Federcalcio del Costa Rica Eduardo Li di aver proposto di perdere alcune gare per far esonerare il Ct.

REAZIONE

Keylor Navas ha deciso di replicare a modo suo. Queste le sue parole riportate da TMW: “Sono molto sorpreso. Non ho mai pensato di far perdere la Nazionale, certe cose non possono uscire dalla nostra bocca e non accadrà mai, perché siamo calciatori professionisti da molti anni, abbiamo onore e prestigio”. Il portiere denuncerà Li per diffamazione.