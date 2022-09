Keylor Navas, messaggio di ringraziamento… ai club che lo hanno cercato nel mercato

Il portiere resta al Psg ma ringrazia i club che si sono interessati a lui in questa finestra di mercato.

Keylor Navas resterà almeno fino a gennaio al Paris Saint-Germain . Lo ha confermato lo stesso portiere costaricano con un particolare post su Instagram nel quale ha voluto anche ringraziare i tanti club che si erano fatti avanti per lui nell'ultima sessione di mercato.

L'estremo difensore, diventato il numero due a Parigi dietro Donnarumma, era stato accostato con insistenza anche al Napoli ma, alla fine, ha scelto la permanenza in Francia e un ruolo secondandio. "Dopo un'estate di grande incertezza, è arrivato il giorno di ringraziare i club e i tifosi che si sono interessati a me, valorizzando il mio lavoro e la mia carriera", ha scritto Keylor Navas nel suo post social. "È un orgoglio sentirsi così amati. È anche il momento di informarvi che continuerò lavorando duramente a Parigi, senza perdere la fiducia, aiutando la squadra il più possibile, senza arrendermi e come sempre dando il massimo ogni giorno".