Keylor Navas non si muove e sfida Donnarumma: “Resto al Psg. Ho altri due anni”

Il portiere resterà a Parigi

Sebbene la scena se la sia presa nelle ultime ore Kylian Mbappé, in casa Paris Saint-Germain non possono passare inosservate le parole di Keylor Navas. Il portiere, ieri in campo come titolare nell'ultima di campionato contro il Metz, ha parlato, come riporta ESPN, a Prime Video France sottolineando la sua intenzione di restare in Francia.