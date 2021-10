Keylor Navas si fa male con la Costa Rica: nel Psg tocca a Donnarumma

L'estremo difensore si è fatto male con la Nazionale e potrebbe lasciare il posto all'italiano ex Milan

Non si gioisce per i guai fisici di un compagno, ma vista la situazione di rivalità in casa Paris Saint-Germain , dubitiamo che non ci sia stato neppure un abbozzo di sorriso sul volto di Gianluigi Donnarumma alla notizia che il suo rivale tra i pali Keylor Navas abbia subito un infortunio con la Costa Rica .

Ebbene sì, perché come riportano alcuni media locali a cui hanno fatto eco quelli francesi, il portierone si è infortunato nel match della sua Nazionale contro gli Stati Uniti ed è stato sostituito all'intervallo. Dalle prime informazioni ancora non ufficializzate, si tratterebbe di un problema all'adduttore per il portiere del Paris Saint-Germain. Tempi di recupero non ancora noti ma molto probabile che, almeno in vista del match di venerdì del Psg contro l'Angers, Keylor Navas non sarà a disposizione.