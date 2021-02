Khedira, che guaio! Ancora titolare ma… si fa male al polpaccio e viene sostituito

Sami Khedira aveva appena iniziato a macinare minuti importanti come titolare nell’Hertha Berlino. Seconda apparizione di fila per l’ex Juventus nell’undici iniziare di mister Pal Dardai eppure, un problema fisico, l’ennesimo della sua carriera, gli ha rovinato questo momento.

Khedira infortunato

Sperava di essere finalmente protagonista col nuovo club e, a dirla tutta, Khedira stava finalmente trovando posto dopo essere passato in Germania all’Hertha Berlino. Alla sua seconda apparizione di fila da titolare, però, ecco la brutta notizia. Nella sfida in casa del Wolfsburg, persa dall’Hertha per 2-0, ecco l’ennesimo stop fisico per il tedesco che è stato costretto a chiedere il cambio dopo una decina di minuti dall’inizio del secondo tempo a causa di un problema muscolare.

Sulle sue condizioni ancora nessuna certezza ma sembra un proble a al polpaccio. “Non posso ancora dire niente di più specifico”, ha commentato il tecnico dopo la gara. La società, intanto, gli aveva dedicato un breve post su Twitter al momento del guaio fisico.