Kim, trasloco con furto: il prezioso (e amato) oggetto rubato all’ex Napoli

La Bild ha svelato un curioso, ma molto amaro per il giocatore, retroscena che risale ai primi giorni in Germania del difensore sudocoreano

Unico sacrificio compiuto sul mercato dal Napoli campione d’Italia, Kim min-jae è subito diventato titolare fisso nel Bayern Monaco. Thomas Tuchel non lo risparmia neppure per un minuto tra Bundesliga e Champions League, sebbene il rendimento del coreano non abbia ancora toccato le punte d’eccellenza che avevano caratterizzato la sua unica stagione in Italia.