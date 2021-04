Kimmich e la previsione su Flick: “Spero possa essere lui il ct della Germania”

Il centrocampista tedesco spera di poter lavorare ancora col mister anche con la formazione Nazionale

Redazione ITASportPress

L'addio annunciato di Hansi Flick dalla guida del Bayern Monaco è diventato ufficiale ormai da qualche tempo. Le reazioni, però, in casa dei tedeschi non smettono di esserci. L'ultimo a parlare è stato il centrocampista Joshua Kimmich che dopo la vittoria sul Bayer Leverkusen in Bundesliga ha spiegato quali siano le sue aspettative per il finale di stagione e, soprattutto, per il futuro...

Kimmich: "Spero Flick diventi ct della Germania"

Lo dice apertamente Joshua Kimmich riguardo al futuro del suo attuale mister del Bayern Monaco. La sua speranza è quello di vederlo sedere alla guida della Nazionale tedesca dopo l'Europeo, quando l'attuale ct Low dirà addio. "Sì, per noi è stata una sorpresa l'annuncio di Flick riguardo all'addio alla squadra", ha confermato il giocatore ai media tedeschi dopo la sfida di campionato come riporta Kicker. Allo stesso tempo, però, il suo pensiero è andato al futuro. "Se ci sarà la possibilità, mi auguro che Flick possa diventare il ct della Germania in estate".

Intanto i giocatori del Bayern Monaco sono ad un passo dal nono titolo consecutivo in Bundesliga. Con una vittoria nel weekend contro il Mainz sarà l'ennesimo titolo in bacheca per loro...