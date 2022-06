Kimmich rivela: “Quando c’era Ancelotti ho pensato di lasciare il Bayern”

Joshua Kimmich è senza dubbio uno dei pilastri del Bayern Monaco . Eppure, il centrocampista dei bavaresi, arrivato nel 2015, ha passato qualche momento non esattamente felice, anzi, decisamente complicato. In modo particolare quando alla guida del club tedesco c'era Carlo Ancelotti . In quel periodo il tedesco non trovava abbastanza spazio e continuità di gioco e, per sua stessa ammissione, aveva pensato di lasciare il club.

Parlando a So Foot, Kimmich ha detto: "Quando c’era Ancelotti al Bayern le cose per me non andavano bene. In quel periodo non giocavo tanto quanto avrei voluto e mi sarebbe piaciuto. Quindi, per un determinato periodo di tempo, ho pensato di lasciare il club", l'ammissione del calciatore. Poi, però, il cambio di allenatore che ha dato una svolta alla sua carriera: "Quando Carlo è andato via, sono tornato ad essere un giocatore titolare. Abbiamo vinto tutto e i dubbi sulla mia permanenza al Bayern non ci sono più stati". Sui progetti per il futuro: "Andare via dalla Germania? Sarebbe una sfida interessante. Non so cosa succederà tra qualche anno, vedremo. Mi diverto molto qui, ma, nella mia testa, c’è sempre l’idea di affrontare una sfida professionale e personale per scoprire nuovi orizzonti".