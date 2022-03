Kimmich si è convinto: prima dose di vaccino per il Covid fatta

Novità per il calciatore tedesco

Come riportato dalla Bild , il centrocampista, che ha avuto anche il coronavirus in passato, ha deciso di effettuare la prima dose di vaccino nelle scorse settimane. Da quanto si apprende, i suoi compagni di squadra hanno saputo della novità lo scorso 2 marzo quando ad una cena, Kimmich ha dovuto esibire la documentazione necessaria per poter stare nel ristorante.

Ora il classe 1995 ha dunque una prima dose di immunizzazione, ma come tutti gli altri calciatori dovrà continuare a sottoporsi ai vari test che ne confermino la negatività al Covid. Al momento il tedesco non è con la sua Germania per le partite in programma in queste settimane in quanto sta per nascere il suo terzo figlio.